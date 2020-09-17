Адвокат «уктусского стрелка» потребовал в суде новой психиатрической экспертизы

В Свердловском облсуде сегодня продолжился процесс по делу Алексея Александрова, которого обвиняют в убийстве двух девушек на Уктусе. Адвокат подсудимого полагает, что у Александрова есть когнитивные нарушения психики, необходима новая экспертиза.

«Даже не специалисту заметно его нестабильное состояние, он не может самостоятельно рассказать что-либо, только отвечает на вопросы, у него склонность к соглашательству», – говорит адвокат. Патопсихологическое исследование уже проводилось, но защитник ему не доверяет. «У него речь нарушена, проблемы с формулированием, в понедельник он спал, когда его судьба решалась», – пояснил юрист. Адвокат Данил Задорин заявил ходатайство о проведении комплексной психолого-психологической стационарной экспертизы.

Судья Андрей Минеев спросил у Александрова, согласен ли тот, что в ходе первой экспертизы его проверили недостаточно? Подсудимый и с этим согласился.

Прокурор заметила, что Александров ей кажется вполне здоровым и вменяемым. Поэтому в ходатайстве стоит отказать. Адвокат матерей убитых девушек также считает, что в ходатайстве стоит отказать. «До следствия он был абсолютно социализирован, имел семью, работу, в силу должности постоянно проходил обследования, имел оружие. Да, он учился в классе, который был корректирующим, но все лица, которые были в процессе, подтвердили, что к девятому классу он устранил все недостатки в своем развитии», – заявил представитель потерпевших. Алина Солтанова возразила против экспертизы, заметив, что она тоже в шоке и тоже не может говорить спокойно, проще читать по бумажке, против высказалась и Кузнецова.

Суд удалился в совещательную комнату для решения этого вопроса.

Алексея Александрова задержали в декабре 2019 года, спустя полтора года после убийства Натальи Кузнецовой и Ксении Солтановой на Уктусе. По материалам дела, нападавший расстрелял их в упор. Александров признался в преступлении, он отказался давать в суде показания, попросил их зачитать, но на вопросы после отвечал. Исходя из его показаний, в школьные годы из-за издевательств он создал в голове центральный буфер временного хранения, куда собирал все обиды.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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