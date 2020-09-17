Судья отклонил ходатайство о повторной психиатрической экспертизе Александрова

Судья Андрей Минеев отклонил ходатайство о повторной психиатрической экспертизе «уктусского стрелка» Алексея Александрова. Как указал судья, оснований для назначения повторного комплексного психолого-психиатрического обследования нет, эксперты уже дали подробный анализ его состоянию, у него есть расстройства личности, но он вменяем и сейчас, и был вменяем на момент совершения преступления.

Как уже сообщал «Новый День», о необходимости снова проверить здоровье Александрова в клиники сегодня заявил его адвокат Данил Задорин. «Даже не специалисту заметно его нестабильное состояние, он не может самостоятельно рассказать что-либо, только отвечает на вопросы, у него склонность к соглашательству», – пояснил адвокат. Патопсихологическое исследование уже проводилось, но защитник ему не доверяет. «У него речь нарушена, проблемы с формулированием, в понедельник он спал, когда его судьба решалась», – пояснил юрист.

Судья Андрей Минеев спросил у Александрова, согласен ли тот, что в ходе первой экспертизы его проверили недостаточно? Подсудимый с этим согласился. Потерпевшие, их адвокат Ушаков и прокурор Татьяна Новосельцева высказались против проведения экспертизы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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