В облсуде раскрыли показания «уктусского стрелка»: «Представлял, что штурмует бронетехнику»

В Свердловском облсуде сегодня прокурор раскрыла некоторые детали из объяснений Алексея Александрова о причинах и обстоятельствах убийства девушек на Уктусе. В материалах дела содержится объяснительная, в которой подсудимый рассказывает как покупал одежду для преступления и куда ее потом дел. «Купил винтовку примерно за 12 тысяч рублей, ее выбросил. Я приобретал рюкзак маскировочного цвета, маскировочный жилет, которые лежат в гаражном боксе и дома, приобретались разгрузка и штаны цвета хаки, которые выбросил после преступления. Все вещи купил примерно за 6 месяцев до совершения преступления примерно за 6 тысяч рублей», – указал подсудимый.

Представитель гособвинения сказала, что в материалах есть описанный Александровым мотив преступления, но зачитывать его в суде не стали. Правда, прокурор упомянула: Александров писал, что у него было сложное детство, не было друзей, были проблемы с окружающими, в том числе в школе. «Часто представлял, что штурмует бронетехнику, чтобы наказать обидчиков», – огласили в суде.

Добавим, сегодня допросили друга детства Александрова, тот лечится в психоневрологическом диспансере, а также владельца интернет-магазина, где, как полагает следствие, Александров купил пули. А ранее допрашивали еще одного школьного товарища подсудимого и его учительницу, которые сообщали о его школьных проблемах.

Александрова задержали в декабре 2019 года, спустя полтора года после убийства Натальи Кузнецовой и Ксении Солтановой на Уктусе. По материалам дела, нападавший расстрелял их в упор. Ксения скончалась на месте, вторую девушку врачи пытались спасти несколько дней, но безуспешно. Долгое время следствие буксовало, дело на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин, после чего буквально в течение нескольких дней был задержан Алексей Александров. Свою вину он признал. Отец обвиняемого считает, что на него надавили.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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