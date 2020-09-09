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Среда, 9 сентября 2020, 09:12 мск

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Суд допросил приятеля «уктусского стрелка» из психоневрологического интерната

Алексей Александров

Свердловский облсуд продолжил допрос по делу Алексея Александрова, которого обвиняют в убийстве двух девушек на Уксусе. Сегодня по видео-конференц-связи выступил приятель Александрова Сергей, который содержится в психоневрологическом интернате в Тавде. На допросе настоял сам подсудимый, так как свидетель давал показания о том, что Александров якобы рассказывал ему о желании убивать людей.

Перед допросом этого свидетеля в суде выступила замдиректора интерната Наталья Лебедева. Она рассказала, что у Сергея шизофрения, из-за чего за ним требуется уход, но давать показания он может, дееспособности не лишен. «Он вполне может ответить на все задаваемые вопросы. В настоящее время чувствует себя хорошо, обострения заболевания нет», – отметила она.

По словам Сергея, с Александровым они общались в детстве, когда выросли, лично общаться перестали, так как он уехал в Тавду, но по телефону связь поддерживали. Он уверен, что общался именно с Александровым, потому что узнал голос. На вопрос прокурора – приносил ли ружье, говорил ли, что умеет стрелять, обсуждали ли вообще оружие – он отвечает: «Не помню». «Александров говорил вам когда-либо, что хочет пострелять в людей, испытать оружие на людях?» – спрашивает прокурор. «Ну я не помню, что он говорил», – ответил свидетель. Какие у Александрова были отношения с друзьями в детстве, свидетель тоже не помнит. Как его допрашивал следователь, он тоже не помнит. Отвечая на соответствующий вопрос судьи, он признался: с памятью у него плохо, многое забывает.

Напомним, в августе 2018 года на Уктусе застрелили двух девушек, Наталью Кузнецову и Ксению Солтанову. По материалам дела, нападавший расстрелял их в упор. Ксения скончалась на месте, вторую девушку врачи пытались спасти несколько дней, но безуспешно. Долгое время следствие буксовало, дело на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин, после чего в течение буквально нескольких дней был задержан Алексей Александров. Свою вину он признал. Отец обвиняемого считает, что на него надавили.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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