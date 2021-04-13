Апелляция оставила приговор «уктусскому стрелку» без изменений

Сегодня Второй суд апелляционной инстанции оставил приговор Алексею Александрову, убившему двух девушек на склоне горы Уктус, без изменения: он будет отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как уже писал «Новый День», первое заседание апелляционного суда состоялось 13 января 2021 года. Тогда осужденному «уктусскому стрелку» была назначена новая комиссионная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Напомним, первую экспертизу провели в апреле 2020 года и признали подсудимого вменяемым. Но во время суда первой инстанции, в сентябре 2020 года, адвокат Александрова предположил, что у его клиента есть когнитивные нарушения психики и необходима новая экспертиза. «Даже не специалисту заметно его нестабильное состояние, он не может самостоятельно рассказать что-либо, только отвечает на вопросы, у него склонность к соглашательству», – говорил адвокат.

Тем не менее, в сентябре прошлого года судья Свердловского облсуда Андрей Минеев признал Александрова виновным в убийстве двух незнакомых ему девушек – Натальи Кузнецовой и Ксении Солтановой – из хулиганских побуждений, и назначил ему максимально возможное наказание – пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Прокурор и матери погибших настаивали именно на этой мере.

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Санкт-Петербург, Екатеринбург. Другие новости 13.04.21

Депутат Екатеринбургской гордумы получил еще 30 часов работ за участие в митинге. / В шиномонтажках начинают выстраиваться очереди. / Вице-мэр Ноженко подал документы на праймериз ЕР. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»