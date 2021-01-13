«Уктусский стрелок» снова пройдет судебно-психиатрическую экспертизу

«Уктусский стрелок» Алексей Александров, убивший в Екатеринбурге двух незнакомых ему девушек, не смог сегодня в Санкт-Петербурге участвовать в суде апелляционной инстанции по состоянию здоровья.

Как сообщает пресс-служба Второго апелляционного суда общей юрисдикции, осужденному Алексею Александрову назначена комиссионная стационарная судебно – психиатрическая экспертиза.

Как уже сообщал «Новый День», экспертизу «уктусскому стрелку» проводили в апреле 2020 года и признали его вменяемым, но еще во время суда первой инстанции, в сентябре 2020 года, адвокат Александрова предположил, что у его клиента есть когнитивные нарушения психики и необходима новая экспертиза. «Даже не специалисту заметно его нестабильное состояние, он не может самостоятельно рассказать что-либо, только отвечает на вопросы, у него склонность к соглашательству», – говорил адвокат.

Напомним, преступление не могли раскрыть с августа 2018 года, когда на горнолыжном комплексе на Уктусе были найдены две молодые девушки. Одна из них, Ксения Солтанова, была мертва. Вторая, Наталья Кузнецова – тяжело ранена и скончалась в больнице через несколько дней. Подозреваемый, Алексей Александров, был задержан только в декабре 2019-го. Судебный процесс начался в 2020 году. Психиатрическая экспертиза признала Александрова вменяемым. На суде прокурор зачитал показания Александрова: убийца объяснил, почему стрелял в совершенно незнакомых ему девушек. Он рассказал, что у него с детства была психологическая травма, из-за чего в голове образовался «буфер», где накапливались воспоминания об обидах.

После судебных прений 17 сентября 2020 года он выступил с последним словом – прочитал стихи памяти убитых им девушек и попросил прощения у их родителей. Суд приговорил «уктусского стрелка» к пожизненному заключению, во время оглашения приговора убийца упал в обморок. В октябре осужденный подал апелляцию на приговор: он был недоволен, что его мотивы квалифицировали как хулиганские.

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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