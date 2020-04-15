«Уктусский стрелок» признан психически вменяемым

Следственный комитет получил результаты психиатрической экспертизы Алексея Александрова, который обвиняется в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус в Екатеринбурге. Мужчина признан вменяемым. Он полностью отдавал себе отчет в совершаемых действиях, сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области Сергей Мальцев.

Сейчас по уголовному делу Александрова выполняются процессуальные действия, направленные на завершение расследования.

Жуткое убийство Натальи Кузнецовой и Ксении Солтановой произошло в августе 2018 года. Девушки сидели на скамейке и беседовали. По материалам дела, нападавший расстрелял их в упор. Ксения скончалась на месте, за жизнь Натальи врачи боролись несколько дней, но не смогли ее спасти. Алексей Александров был арестован по подозрению в двойном убийстве в декабре 2019 года. По решению суда он находится под стражей до 25 мая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 15.04.20

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