Закончено расследование дела «уктусского стрелка», обвиняемого в убийстве двух девушек

Следствие завершило расследование дела Алексея Александрова, который обвиняется в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой на Уктусе. Информацию об этом подтвердил адвокат Дмитрий Ушаков, которые представляет интересы матери Солтановой.

С материалами дела знакомится сам Александров. После чего их передадут прокурору, а затем с утвержденным обвинительным заключением в суд. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что пока не комментируют информацию по делу «уктусского стрелка».

Напомним, утром 26 августа 2018 года на склоне горы Уктус были найдены две девушки с огнестрельными ранениями. Одна из них погибла сразу, за жизнь второй неделю боролись врачи, но она скончалась. По данным следствия, их расстреляли из пневматической винтовки калибра 6,35. Алексей Александров был арестован по подозрению в двойном убийстве в декабре 2019 года.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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