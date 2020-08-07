Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу уктусского стрелка

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу Алексея Александрова, который обвиняется в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой на Уктусе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе надзорного органа. После вручения обвинительного Александрову материалы дела будут направлены в суд. В прокуратуре указывают, что его вина подтверждается признанием и «совокупностью иных собранных по делу доказательств».

Фото СУ СКР по Свердловской области

Напомним, на прошлой неделе стало известно о завершении расследования по делу уктусского стрелка. Утром 26 августа 2018 года на склоне горы Уктус были найдены две девушки с огнестрельными ранениями. Одна из них погибла сразу, за жизнь второй неделю боролись врачи, но она скончалась. По данным следствия, их расстреляли из пневматической винтовки калибра 6,35. Полтора года следствие не могло найти виновника, но после того, как глава СКР Александр Бастыкин взял дело на контроль и поручил раскрыть его в максимально быстрые сроки, подозреваемого установили.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Алексей Александров был арестован по подозрению в двойном убийстве в декабре 2019 года. Оказалось, он работал инженером на заводе имени Калинина, оборонном предприятии. Экспертиза показала, что мужчина психически здоров. Ему грозит пожизненный срок.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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