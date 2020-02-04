«Я на коленях стояла, просила ее не умирать», – мама убитой на Уктусе девушки впервые увидела стрелка в суде (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Ленинском районном суде продлили меру пресечения в виде содержания под стражей Алексею Александрову, который подозревается в расстреле двух девушек на Уктусе. Напомним, в рамках прошлого решения обвиняемый должен находиться в СИЗО до 8 февраля.

Уктусский стрелок останется в СИЗО

На заседание пришли мамы обеих убитых. Впервые подозреваемого увидела Татьяна Кузнецова – мама Натальи Кузнецовой, за жизнь которой еще неделю боролись врачи. «Я ее в больнице видела, стояла на коленях и просила ее, чтобы она не умирала. В реанимации 24-й больницы ровно неделю была там с ней, но ничем не могла помочь. Пять пуль в голове», – вспоминает Татьяна перед началом заседания.

Журналистам женщина рассказала, что ей снится дочь, просит выпить с ней чаю. Накануне она с Алиной Солтановой (мамой убитой Ксении Солтановой) побывала на кладбище. «Повесили цветы на дерево. Больно от того, что все катаются на сноубордах, лыжах, а почему-то наши девчонки должны гнить», – произносит Татьяна, едва сдерживая слезы.

В зале суда мамы погибших несколько раз спросили Александрова, за что он убил их дочерей, но внятного ответа не услышали. Обвиняемый лишь извинился перед женщинами.

Ленинский районный суд продлил содержание Александрова под стражей, отправив его в СИЗО до 25 мая этого года.

Напомним, в августе 2018 года на горнолыжном комплексе Уктус были найдены тела двух девушек. Одна скончалась на месте, за жизнь второй боролись врачи, но не смогли спасти. По материалам дела, напавший расстрелял девушек в упор.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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