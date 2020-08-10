«Уктусский стрелок» попросил о суде присяжных

Алексей Александров, которого обвиняют в убийстве двух девушек в Уктусском лесопарке, заявил ходатайство о рассмотрении своего дела с участием присяжных заседателей

Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда. Там также рассказали, что дело уже передано судье для изучения. Дата предварительного слушания еще не назначена.

Жуткое убийство Натальи Кузнецовой и Ксении Солтановой произошло в августе 2018 года. Девушки сидели на скамейке и беседовали. По материалам дела, нападавший расстрелял их в упор. Ксения скончалась на месте, за жизнь Натальи врачи боролись несколько дней, но не смогли ее спасти. Алексей Александров был арестован по подозрению в двойном убийстве в декабре 2019 года. По решению суда он находится под стражей. В апреле СК получил результаты психиатрической экспертизы Алексея Александрова, мужчина признан вменяемым.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.08.20

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