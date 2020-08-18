«Уктусского стрелка» будут судить без присяжных

Сегодня в Свердловском областном суде состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу Алексея Александрова, которого обвиняют в убийстве двух девушек в Уктусском лесопарке.

Главное, чего ждали наблюдатели от сегодняшнего заседания, – удовлетворит ли суд ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Но, как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в ходе предварительных слушаний подсудимый сам отказался от суда присяжных. Дело будет рассматриваться судьей Андреем Минеевым единолично. Процесс будет открытым. Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 31 августа, начало процесса в 11:00. Также сегодня судом Александрову на 6 месяцев была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, жуткое убийство Натальи Кузнецовой и Ксении Солтановой произошло в августе 2018 года. Девушки сидели на скамейке и беседовали. По материалам дела, нападавший расстрелял их в упор. Ксения скончалась на месте, вторую девушку врачи пытались спасти несколько дней, но безуспешно. Подозреваемый был задержан 9 декабря 2019 года в ходе спецоперации. Ранее не судимый житель Екатеринбурга Алексей Александров в тот момент шел на работу на один из местных заводов. Брали его, когда он выходил из подъезда дома, где проживал с супругой и трехлетним сыном. «Принимали жестко, поэтому сопротивление оказать не успел», – рассказали тогда в полиции.

По решению суда он находится под стражей. В апреле 2020 года следователи получили результаты психиатрической экспертизы Алексея Александрова, мужчина признан вменяемым.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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