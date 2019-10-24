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Четверг, 24 октября 2019, 09:28 мск

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Бастрыкин дал месяц свердловским следователям на поиск убийцы девушек на Уктусе

Матери девушек, которых застрелили на Уктусе в августе прошлого года, пожаловались председателю СК РФ Александру Бастрыкину на волокиту в расследовании убийства. Главный следователь России поручил разобраться в ситуации за месяц.

Женщины пожаловались, что криминалисты СК России недостаточно тщательно осмотрели место преступления, следователи не изучили записи с камер наблюдения. «Александр Бастрыкин поручил в течение месяца разобраться в ситуации и доложить о результатах», – сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, резонансное убийство произошло 25 августа 2018 года. Девушки сидели на скамейке, к ним подошел мужчина, завязался разговор. Беседа длилась около 40 минут, после чего он достал пистолет, предположительно, пневматический, и расстрелял обеих. Одна из жертв скончалась до приезда скорой, вторая – спустя несколько дней в реанимации больницы № 24. До сих пор не установлен виновник и его мотивы.

Екатеринбург, служба информации

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