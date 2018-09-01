Скончалась вторая из расстрелянных на горе Уктус девушек. Убийца до сих пор на свободе

В Екатеринбурге скончалась Наталья Кузнецова – это вторая девушка, которая была расстреляна на Уктусе в минувшие выходные.

Как уже ранее писал «Новый День», две девушки были найдены на склоне горы в прошлое воскресенье. Одна из екатеринбурженок скончалась до приезда скорой, вторая была доставлена в реанимационное отделение больницы № 24.

Всю неделю медики боролись за жизнь Натальи Кузнецовой. Однако, по данным источника РИА «Новый День», минувшей ночью девушка скончалась.

По информации «Нового Дня», убийство было совершено поздно вечером в субботу, 25 августа. Девушки сидели на скамейке, к ним подошел мужчина, завязался разговор. Беседа длилась около 40 минут, после чего он достал пистолет, предположительно, пневматический и выстрелил в обеих практически в упор. Его до сих пор ищут.

Екатеринбург, служба информации

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