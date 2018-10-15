В Екатеринбурге завершено расследование убийства 14-летней школьницы Оли Медведевой

Следователи завершили расследование уголовного дела против 48-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в нескольких изнасилованиях и жестокой расправе над 14-летней школьницей Оли Медведевой. Искалеченное тело девочки было обнаружено в 2011 году, на поиски убийцы ушло шесть лет.

Подозреваемым оказался ранее несудимый Андрей Черняев, до задержания он подрабатывал электриком. Следователи вменяют ему несколько тяжких преступлений – угрозы убийством (ст. 119 УК РФ), три изнасилования (ст. 131 УК РФ), два эпизода насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ), одна кража (ст. 158 УК РФ) и убийство, совершённое с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием (п.п. «д», «к» ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, первое преступление из этого списка произошло на рубеже 1999-2000 годов, когда обвиняемый угрожал убийством знакомой женщине 1976 года рождения, а в апреле 2001 года изнасиловал ее. В июне 2008 года жертвой насильника стала женщина 1975 года рождения, с которой он познакомился незадолго до совершения преступления. Также мужчина похитил у этой потерпевшей имущество на общую сумму более пяти тысяч рублей. Все вышеперечисленные преступления обвиняемый совершил в Екатеринбурге. Однако они стали известны только в ходе расследования уголовного дела об убийстве Оли Медведевой.

По версии следствия, в ночь на 18 сентября 2011 года во дворе школы № 57 Черняев изнасиловал 14-летнюю школьницу, с которой ранее не был знаком. Чтобы скрыть следы преступления, он убил девочку, изрезав ее ножом. Тело было обнаружено утром того же дня. Насильник в это время скрывался в коллективном саду, а потом уехал к знакомым в Нижний Тагил и тем самым обеспечил себе алиби, заявив, отсутствовал в Екатеринбурге в момент убийства.

Розыск преступника занял несколько лет. Следователи и оперативники опросили порядка 4 тысяч мужчин, провели более 500 судебных экспертиз. Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев ранее рассказал «Новому Дню», как сыщики вышли на Черняева.

«Это был один из многочисленных персонажей, в отношении которого проводились проверочные мероприятия во время обходов квартир. Он вел замкнутый, нелюдимый образ жизни, постоянно уезжал из Екатеринбурга. Трижды его квартира посещалась сотрудниками полиции в период расследования. Но в первый раз никто не открыл дверь, во второй раз там застали только мать и дядю задержанного. И только в марте 2017 года в рамках плановой работы следователю удалось найти этого мужчину. Его допросили. Он заявил алиби, которое было опровергнуто на 100 %. У него были взяты образцы для ДНК-анализа. Следом – полиграф. Дальше – дело техники. Генетики по результатам молекулярно-генетической экспертизы сделали вывод о том, что ДНК Черняева совпала с тем, что было найдено в утробе погибшей. Полиграф показал стопроцентную его причастность к совершению преступления. После этого в квартире мужчины был проведен обыск, а он задержан».

На сбор доказательств по всем преступлениям ушло почти полтора года. Сейчас уголовное дело в отношении Черняева передано в прокуратуру области для утверждения обвинительного заключения. Затем над мужчиной начнется суд.

Екатеринбург, служб информации РИА «Новый День»

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