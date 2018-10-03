Уральские силовики прокомментировали информацию о задержании полковника Курача

Представители силовых ведомств Свердловской области прокомментировали информацию о возможном задержании бывшего руководителя управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области Олега Курача. Представители пресс-служб регионального СКР, УФСБ и ГУ МВД пока не могут официально подтвердить факт задержания полковника Курача.

В Екатеринбург Олег Курач в звании полковника был переведен в конце 2010 года из Москвы. Он занял должность начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями. В июле 2011 года Курач был назначен начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями, ныне – управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области.

В прошлом году полковник стал заместителем начальника полиции ГУ МВД РФ по Свердловской области, курировал всю оперативную работу в главке, в том числе УЭБиПК. Летом 2017 года четверо оперативников управления были помещены под домашний арест в рамках уголовного дела по факту превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). С этим уголовным делом, кстати, связывают и апрельскую отставку Курача.

Между тем, сегодняшнее возможное задержание Олега Курача, о котором сообщают отдельные СМИ, по некоторым данным может быть связана с так называемым «игорным делом» свердловского главка. Несколько бывших высокопоставленных сотрудников свердловской полиции уже попали в поле зрения правоохранителей.

Так источники агентства сообщают, что по подозрению в совершении преступления задержан начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции майор полиции Эдуард Воронин. Официальной информации о том, в чем его подозревают, нет. Но источники «Нового Дня» в правоохранительных органах сообщают, что дело связано с «крышеванием» игорного бизнеса.

«Есть информация, что у Воронина отец жены – высокопоставленный сотрудник прокуратуры. Эти связи могли помочь ему получить текущую должность в УЭБиПК вместо бывшего начальника. Деньги от игорного бизнеса, по слухам, уходили в руки одного из высокопоставленных полицейских в областной главк. Это говорит о том, что дело может приобрести сильно больший масштаб, чем сейчас – если, конечно, ФСБ решит заняться этим вплотную», – говорят информированные источники в полиции.

По версии источников в полиции Екатеринбурга, УФСБ удалось раскрыть схему получения денег с игровых автоматов.

«В Екатеринбурге существовала такая практика: игровые аппараты изымались с точек как установленные незаконно, а потом возвращались хозяевам. Понятно, что делалось это не за просто так. Однако когда специалисты начали проверять отчеты – оказалось, что игровых аппаратов в Екатеринбурге изъято больше, чем физически можно их вместить во всех торговых центрах города. Таким образом, имели место приписки для улучшения отчетности по работе. Кроме того, оказалось, что в городе работал целый штат экспертов, которые выдавали заключения, что изъятые аппараты не являются игровыми – и после получения денег за такую справку эти устройства возвращались хозяевам и продолжали работать. В схеме также, предположительно, задействованы и прокурорские, которые писали по делам отказные», – сообщают источники в правоохранительных органах.

Екатеринбург, служба информации

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