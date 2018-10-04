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Четверг, 4 октября 2018, 10:42 мск

Новости Екатеринбург

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Трапезников проводит последнюю встречу с сотрудниками

Теперь уже бывший глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга сегодня проводит прощальную встречу с коллективом.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», сотрудников районной администрации пригласили собраться в полдень в большом зале на Бабушкина, 16. Ожидается, что Вячеслав Трапезников выступит с некой прощальной речью и подведёт итоги своей работы. Напомним, районную администрацию он возглавил в январе 2016 года, перейдя туда с поста исполнительного директора Гильдии строителей Урала.

Отметим также, что сегодня с коллективом прощается не только Трапезников – экс-глава ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин также собрал офицерский состав, чтоб поблагодарить за совместную работу. Сегодня Бородин уезжает работать в аналогичной должности в Воронежскую область.

Екатеринбург, Елена Васильева

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