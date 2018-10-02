Новые отставки в мэрии: Шадрина убрали из ЦПКиО, Трапезникова – из администрации Орджоникидзевского района

В администрации Екатеринбурга продолжаются отставки. Сегодня стало известно, что с поста директора муниципального ЦПКиО имени В.В. Маяковского уволен экс-депутат гордумы Роман Шадрин, который прославился нетривиальной манерой общения с журналистами и горожанами и при котором в парке появились странные малые архитектурные формы.

Из администрации Верх-Исетского района ушел глава Сергей Нырков, а администрацию Орджоникидзевского района покинул бывший исполнительный директор Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников, который был главой управы с января 2016 года. Его экс-коллега по гильдии Вера Белоус, как и писал ранее «Новый День», напротив, перешла на работу в мэрию, став замом начальника управления культуры.

Кроме того, со своих должностей уволены главный бухгалтер администрации города Елена Новокрещенова, руководитель комитета по жилищной политике Дарья Маннапова и начальник комитета связи и информационных технологий Иван Авдейчик. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.10.18

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