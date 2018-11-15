Официально: Орджоникидзевский район возглавил полковник полиции (ФОТО)

В администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга наконец появился новый глава. Как и ожидалось, им стал бывший начальник городского отдела полиции № 8, полковник Роман Кравченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», имя и фотография Кравченко уже размещены на официальном портале Орджоникидзевского района. Добавим, по слухам, подчиненные ждали его еще в конце октября, но тогда встреча не состоялась. «В прошлый четверг всех сотрудников администрации собрали в актовом зале и довольно долго заставили ждать якобы назначенного представления нового начальника. Однако никто в тот актовый зал в итоге так и не пришел, и все пошли работать», – рассказывал «Новому Дню» один из участников той несостоявшейся встречи.

Напомним, прежний глава администрации Орджоникидзевского района, бывший исполнительный директор Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников покинул управу в начале октября 2018 года вместе с многими другими членными «старой» городской команды.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.11.18

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