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Четверг, 15 ноября 2018, 11:38 мск

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Официально: Орджоникидзевский район возглавил полковник полиции (ФОТО)

В администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга наконец появился новый глава. Как и ожидалось, им стал бывший начальник городского отдела полиции № 8, полковник Роман Кравченко.

Новый День: Официально: Орджоникидзевский район возглавил полковник полиции (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА «Новый День», имя и фотография Кравченко уже размещены на официальном портале Орджоникидзевского района. Добавим, по слухам, подчиненные ждали его еще в конце октября, но тогда встреча не состоялась. «В прошлый четверг всех сотрудников администрации собрали в актовом зале и довольно долго заставили ждать якобы назначенного представления нового начальника. Однако никто в тот актовый зал в итоге так и не пришел, и все пошли работать», – рассказывал «Новому Дню» один из участников той несостоявшейся встречи.

Напомним, прежний глава администрации Орджоникидзевского района, бывший исполнительный директор Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников покинул управу в начале октября 2018 года вместе с многими другими членными «старой» городской команды.

Екатеринбург, служба информации

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