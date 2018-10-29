Новый глава Орджоникидзевского района не пришел на встречу с подчиненными – слух дня

Несколько дней в недоумении пребывают сотрудники администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга. После того как бывший ее глава Вячеслав Трапезников ушел в отставку, они ждут нового начальника.

«В прошлый четверг всех сотрудников администрации собрали в актовом зале и довольно долго заставили ждать якобы назначенного представления нового начальника. Однако никто в тот актовый зал в итоге так и не пришел, и все пошли работать», – рассказывает один из участников той несостоявшейся встречи.

По версии сотрудников районной управы, новым главой Орджоникидзевского района должен стать Роман Кравченко, начальник отдела полиции № 8 УМВД России по Екатеринбургу. Якобы он не приехал на представление в администрацию в прошлый четверг, потому что задержался в отпуске перед выходом на новую работу.

Екатеринбург, служба информации

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