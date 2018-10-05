Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Белышев ушел в отставку по собственному желанию

Замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев написал заявление об отставке по собственному желанию. Информацию подтвердили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. Также сегодня официально ушел с поста главы Верх-Исетского района Сергей Нырков, о чем наше агентство сообщало ранее.

Напомним, увольнения в администрации Екатеринбурга начались с 1 октября. Новый глава города Александр Высокинский освободил от руководящих должностей семь чиновников мэрии. Также стало известно, что пост директора муниципального ЦПКиО имени В.В. Маяковского покинет экс-депутат гордумы Роман Шадрин. Кроме того, изменения произошли в Орджоникидзевском районе – Вячеслав Трапезников больше не глава управы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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