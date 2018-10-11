Главный идеолог мэрии Екатеринбурга покидает пост

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин уволен со своей должности. Информацию подтвердил «Новому Дню» осведомленный источник. Отметим, что Тушин курировал идеологический и политический блок в мэрии. Слухи об его предполагаемой отставке начались сразу после избрания на пост главы города Александра Высокинского.

По данным ряда екатеринбургских изданий, сегодня прекращены трудовые контракты с замглавы по вопросам организации управления Вадим Дударенко и замглавы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов. В пресс-службе администрации информацию об отставках не подтверждают. Добавим, что завтра Вадим Дударенко в статусе вице-мэра должен принять участие в открытии стадиона школы № 148.

Напомним, ранее по собственному желанию уволился замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.10.18

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