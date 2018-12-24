Бывший идеолог мэрии будет оберегать студентов от экстремизма

Бывший заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации международных мероприятий Сергей Тушин официально стал сотрудником Уральского федерального университета.

На официальном портале вуза он указан как директор центра профилактики экстремизма. Структура находится в подчинении первого проректора Дмитрия Бугрова. Для получения более подробной информации в пресс-службе УрФУ попросили направить письменный запрос.

В своей новой должности Сергей Тушин работает с 10 декабря 2018 г. «В должностные обязанности входит обеспечение соблюдения студентами решений требования законодательства РФ, ученого совета и ректора в части профилактики экстремизма. Кроме того, центр организует, участвует и содействует в проведении мероприятий по профилактике экстремизма», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, до начала октября этого года Сергей Тушин курировал идеологический и политический блок в мэрии. Слухи об его предполагаемой отставке начались сразу после избрания на пост главы города Александра Высокинского. Одновременно с ним из «серого дома» ушли замглавы по вопросам организации управления Вадим Дударенко и замглавы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

Екатеринбург, служба информации

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