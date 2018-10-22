Олимпийская медалистка Котлярова стала начальником информационного департамента мэрии

Олимпийская чемпионка Ольга Котлярова, которая в последнее время занимала пост заместителя руководителя информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга, стала начальником этой структуры. При этом без руководителя департамент работал больше двух лет ‒ после перехода Александра Иванова в ДИП Свердловской области в 2016-м. Но это только де-юре. Де-факто работу подразделения курировал бывший идеолог серого дома, вице-мэр Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, который был отправлен в отставку на прошлой неделе.

Ольга Котлярова – бегунья, обладательница бронзовой медали летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. В администрации Екатеринбурга она работает с 2015 года.

«Чтобы не стать заложницей своих прежних достижений и должностей, перевернула спортивную страничку своей жизни (хотя, может быть, тут больше подходит «закрыла спортивную книгу»). Начинаю новую для себя деятельность на новом месте работы. Фонд «Свои дети» не бросаю, просто теперь я там – не директор, а активный волонтер (если сил на все хватит). Пожелайте мне удачи. P.S. Страничка моя в фб, конечно же, остается спортивной! Как и сердце, душа, ну и характер», – писала тогда сама Котлярова в своем фейсбуке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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