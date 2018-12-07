Отмечаем День борьбы с коррупцией: аресты полицейских и «забытые» дела чиновников – обзор «НД»

В воскресенье, 9 декабря, отмечается День борьбы с коррупцией. По данным последнего опроса, 43% россиян волнует эта тема. О борьбе с коррупцией говорится много и силовиками, и чиновниками, но эффективность ее оценить трудно – искоренить эти преступления не удается, а с наказанием зачастую как-то не складывается.

РИА «Новый День» вспоминает громкие процессы этого года и не менее громкие, но не получившие разрешения, дела предыдущих лет.

Полицейские под подозрением

Воронин, Романюк, Курач...

3 октября сотрудники свердловского управления ФСБ нагрянули с обысками в полицию Екатеринбурга. Позднее прояснилось, что связаны они с задержанием начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции майора полиции Эдуарда Воронина. Его обвинили по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и отправили под арест. Первоначально причиной задержания силовика называлось крышевание игорного бизнеса.

ФСБ проводит обыски в полиции

Параллельно шли задержания еще двух силовиков. В Москве был задержан бывший замглавы регионального ГУ МВД РФ Владимир Романюк. На Среднем Урале он работал до июня 2017 года, а после перебрался в Москву и ушел работать в бизнес. Его обвинили по части 1 статьи 286 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и отправили под домашний арест.

Еще один задержанный – Олег Курач, который в прошлом году стал заместителем начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области, курировал всю оперативную работу в главке, в том числе УЭБиПК, но ушел в отставку в апреле 2018-го. Официально его задержание силовики не комментировали, однако, по некоторым данным, это связано с так называемым «игорным делом» свердловского главка.

Впоследствии Владимир Романюк дал признательные показания и сознался в связи с игорным бизнесом. По информации znak.com, он упомянул в показаниях несколько бывших подчиненных по периоду службы в свердловском главке, в том числе – Эдуарда Воронина. Однако Воронин от своей связи с игорным бизнесом открестился. Сайт e1.ru сообщал со ссылкой на свои источники, что задержание может быть связано с взяткой за торговлю алкоголем на четвертой овощебазе. Адвокат полицейского Сергей Колосовский заявил, что ситуация с Романюком к Воронину отношения не имеет, что стало ясно после очной ставки, а эпизод с алкоголем «нашли», чтобы не было незаконного ареста.

...Грехов...

Еще один громкий коррупционный скандал разразился в ноябре – задержали начальника полиции Первоуральска Олега Грехова. Ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». «Я законодательство не нарушал. В том, чем меня обвиняют, я считаю, что это оговор, я уверен, что объективно в этом разберутся. Это первое. Во-вторых, я сотрудничаю со следствием, никуда не бегаю, ничего постыдного я не делал. По версии следствия, я взял взятку шесть лет назад (тогда Грехов трудился в отделе «К» в ГУ МВД России по Свердловской области, – прим. ред.)", – комментировал происходящее Грехов в зале суда перед избранием меры пресечения. Полицейский находится под домашним арестом до 6 января.

Олег Грехов в суде

...и другие

По данным ГУ МВД по Свердловской области, только в этом году по материалам УСБ регионального главка МВД сотрудники следственного комитета возбудили 71 дело в отношении сотрудников полиции, к уголовной ответственности привлекли 40 должностных лиц гарнизона.

На днях в облсуде пересмотрели приговор участковому Александру Швейкину. Он требовал 300 тысяч с коммерсанта, попавшегося на незаконной торговле алкоголем. Первоначально суд приговорил полицейского к штрафу, однако в апелляции приговор ужесточили – он проведет в колонии строгого режима 7 лет.

Стартовал процесс по делу четырех сотрудников антикоррупционного подразделения Свердловской полиции. По данным следствия, полицейские уговорили директора ООО «Агростройкомплекс» Петренко передать 200 тысяч рублей в виде взятки начальнику отдела по надзору в области использования и охраны водных объектов, земельного надзора департамента Росприроднадзора по УрФО Лобанову.

Лейтенант полиции Екатеринбурга решил закрыть глаза на нарушение миграционного законодательства гражданином Таджикистана. Полицейский хотел получить 5 тысяч рублей, а в итоге был уволен и получил судимость.

Дела против чиновников

Астахов, экс-глава Каменска-Уральского

Глава Южного управленческого округа, экс-мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов был задержан утром 12 мая по делу о взяточничестве. По версии следствия, преступление было совершено в 2014 году, когда он за деньги, полученные от гендиректора строительной фирмы, принял работы по двум муниципальным контрактам.

Подробности дела силовики не разглашают. Сам чиновник несколько месяцев находился под домашним арестом, затем меру пресечения сменили на запрет совершать определенные действия – он не может гулять по ночам, общаться с проходящими по делу и пользоваться интернетом. Такие ограничения установлены до 31 декабря.

Астахов все еще остается главой Южного управленческого округа, но из-за ограничений временно его обязанности исполняет Сергей Грибанов. Кстати, обвиняемый по делу о взятке за 2017 год стал самым богатым среди глав управленческих округов, если верить их декларациям. Астахов задекларировал 3,6 млн рублей доходов, в собственности у него три земельных участка, два дома, гараж, машина. Квартира оформлена на супругу.

Осипова, экс-сотрудница Росреестра

В этом году окончательно завершился (или развалился, если быть точнее) процесс по делу регистратора Росреестра Людмилы Осиповой. Ее обвиняли в том, что она «подарила» известной экс-телеведущей Анжелике Виноградовой на половину здания по Карла Либкнехта, 1, зарегистрировав за ней собственность. Произошло это в 2011 году.

Чиновницу признали виновной еще в 2016 году. Однако назначили символическое наказание – запрет быть госрегистратором. Ей приговор не понравился, дело отправили на пересмотр. В СМИ появилась информация, что на суд могут давить. Дело волокитилось, а затем вдруг прокуратура попросила переквалифицировать статью на более мягкую. Причем по прежней срок давности был 10 лет, а по новой – 6 лет. В марте этого года Осипову оправдали – из-за истечения сроков давности.

Прохоренко, экс-замглавы по ЖКХ в Белоярском

Бывший замглавы Белоярки по ЖКХ Сергей Прохоренко обвинялся по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, которое вело свердловское управление СКР, Прохоренко получал взятки от одного из бизнесменов Белоярского за подряды на строительство газовых котельных. В общей сложности в период с ноября 2014 года по январь 2015 года. Летом 2017 года его осудили на 9 лет лишения свободы.

Однако в декабре приговор был отменен из-за нарушения уголовно-процессуального кодекса, а сам бывший чиновник отпущен под подписку о невыезде. Прошел год. Жители Белоярки говорят, что частенько видят Прохоренко на улицах поселка. Дело так и не пересмотрели.

Пьянков, экс-министр

Дело Пьянкова – пожалуй, самый громкий коррупционный скандал в Свердловской области. Все началось в апреле 2016 года, следователи заподозрили чиновника и его «товарищей» в получении «отката» на строительстве Центрального стадиона к ЧМ-2018. После ареста экс-главы МУГИСО в регионе в отставку спешно ушли несколько министров. Самого Алексея Пьянкова через два месяца из СИЗО отпустили.

Заканчивается 2018 год. Алексей Пьянков на свободе, новостей о том, что его вот-вот начнут судить, нет. Первый замглавы МУГИСО Артем Богачев, также получивший статус обвиняемого в 2016 году, только в октябре 2018 года был официально уволен из свердловского правительства.

Но начался суд по параллельному процессу, в отношении экс-начальника департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина. Его обвиняют в получении взятки – следствие считает, что за деньги он оказывал покровительство коммерсантам. Его дело должно было завершиться в ближайшее время – но на заседание 3 декабря он не пришел. Cудья Кировского районного суда Екатеринбурга Лариса Шаньгина удовлетворила ходатайство прокуратуры об аресте экс-чиновника, арест заочный, Разунин объявлен в розыск. Адвокат подсудимого Константин Виленский в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» заявил, что с таким решением не согласен и будет добиваться его отмены.

Екатеринбург, служба информации

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