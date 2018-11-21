Задержанному начальнику полиции Первоуральска изменили меру пресечения

Начальника полиции Первоуральска Олега Грехова отпустили из СИЗО. Сегодня облсуд рассмотрел аппеляцию на решение Октябрьского суда о заключении подозреваемого под стражу. Грехов отправлен под домашний арест. Мера пресечения действует со дня оглашения по 6 января 2019 года включительно. В течение этого периода арестованный должен находится по адресу прописки. Как рассказали в пресс-службе областного суда, Грехову запрещено использовать интернет и общаться с другими подозреваемыми. У него есть возможность обжаловать решение суда в кассационном порядке.

Напомним, что начальник ОМВД Первоуральска Олег Грехов был задержан по подозрению в коррупции. Ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Ранее Грехов заявил «Новому Дню», что читал материалы дела, но комментировать пока не готов. «Мне предъявили обвинение, в целом я понимаю, но я не знаю деталей, будет разбирательство, будет понятно, что и как, ‒ сказал он. ‒ Я законодательство не нарушал. В том, чем меня обвиняют, я считаю, что это оговор, я уверен, что объективно в этом разберутся. Это первое. Во-вторых, я сотрудничаю со следствием, никуда не бегаю, ничего постыдного я не делал. По версии следствия, я взял взятку шесть лет назад (тогда Грехов трудился в отделе «К» в ГУ МВД России по Свердловской области, – прим. ред.). Пока нет смысла говорить, от кого (взятка, – прим.ред.)».

Грехов о материала дела

Ранее на время следствия суд отправил его на два месяца в СИЗО. После ареста Грехов был отстранен от должности на время служебной проверки, которую проводит полицейский главк. Временно исполняющим обязанности начальника отдела назначили подполковника Владимира Хомякова, ранее занимавшего пост заместителя.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 21.11.18

В центре Парижа выставили огромных матрешек – послов ЭКСПО-2025 (ФОТО). / В Свердловской области 2019 год объявлен годом сказочника, именем которого назовут аэропорт. / В районном суде Екатеринбурга начался первый процесс с присяжными. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»