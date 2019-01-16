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Среда, 16 января 2019, 11:54 мск

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Начальника первоуральского ОМВД Грехова выпустили из-под домашнего ареста

Сегодня в Свердловском областном суде была изменена мера пресечения начальнику первоуральской полиции. Решение Ленинского суда Екатеринбурга было отменено. Обвиняемому Грехову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. По решению областного суда начальнику ОМВД Первоуральска запрещено общаться с подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми и свидетелями по данному уголовному делу. Ранее «Новый день» сообщал, что 27 декабря 2018 года Ленинский суд продлил домашний арест Олегу Грехову до 6 апреля.

Напомни, начальник ОМВД Первоуральска был задержан по подозрению в коррупции. Ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Тогда Грехов заявил «Новому Дню», что читал материалы дела. «Мне предъявили обвинение, в целом я понимаю, но я не знаю деталей, будет разбирательство, будет понятно, что и как, ‒ сказал он. ‒ Я законодательство не нарушал. В том, чем меня обвиняют, я считаю, что это оговор, я уверен, что объективно в этом разберутся. Это первое. Во-вторых, я сотрудничаю со следствием, никуда не бегаю, ничего постыдного я не делал. По версии следствия, я взял взятку шесть лет назад (тогда Грехов трудился в отделе «К» в ГУ МВД России по Свердловской области, – прим. ред.). Пока нет смысла говорить, от кого (взятка, – прим. ред.)».

Адвокат Грехова Ольга Кезик пояснила корреспонденту «Нового Дня», что сейчас они ждут мотивированного апелляционного определения. После получения этого документа ее подзащитный планирует вернуться к своей работе на должности начальника первоуральского ОМВД.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.01.19

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