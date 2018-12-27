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Четверг, 27 декабря 2018, 10:45 мск

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Новый год под домашним арестом. Начальнику первоуральского ОМВД Грехову продлили меру пресечения до весны (ФОТО)

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга прошло заседание, где рассматривался вопрос о продлении меры пресечения начальнику ОМВД Первоуральска, который подозревается в получении взятки. Подробности – в материале «Нового Дня».

В зале суда следователь Шмаков заявил ходатайство о том, чтобы Грехову продлили срок домашнего ареста до 6 апреля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время своего выступления следователь отметил, что начальник первоуральской полиции может оказать давление на других фигурантов дела: Михаила Кораблева, который, по данным следствия, находится в международном розыске, и Артема Письменного. По версии следователей, шесть лет назад Кораблев передал взятку Грехову через Письменного. 18 декабря дела начальника ОМВД Первоуральска и двух других фигурантов объединили в одно производство.

После выступления следователя защита подозреваемого Грехова заявила ходатайство об избрании другой меры пресечения. Например, подписка о невыезде. Однако суд отказал в ходатайстве адвоката и продлил срок домашнего ареста до 6 апреля 2019 года.

Как ранее писал «Новый День», 21 ноября облсуд рассмотрел апелляцию на решение Октябрьского суда о заключение начальника полиции Первоуральска под стражу. Грехов был отправлен под домашний арест до 6 января 2019 года.

Напомним, начальник ОМВД Первоуральска Олег Грехов был задержан по подозрению в коррупции. Ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Ранее Грехов заявил «Новому Дню», что читал материалы дела. «Мне предъявили обвинение, в целом я понимаю, но я не знаю деталей, будет разбирательство, будет понятно, что и как, ‒ сказал он. ‒ Я законодательство не нарушал. В том, чем меня обвиняют, я считаю, что это оговор, я уверен, что объективно в этом разберутся. Это первое. Во-вторых, я сотрудничаю со следствием, никуда не бегаю, ничего постыдного я не делал. По версии следствия, я взял взятку шесть лет назад (тогда Грехов трудился в отделе «К» в ГУ МВД России по Свердловской области, – прим. ред.). Пока нет смысла говорить, от кого (взятка, – прим. ред.)».

Екатеринбург, служба информации

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