«Видимо, снят с международного розыска» – фигурант громкого дела начальника первоуральского ОМВД прибыл в Екатеринбург

В Екатеринбург прибыл Михаил Кораблев, который проходит как подозреваемый в деле о передаче взятки начальнику первоуральского ОМВД Олегу Грехову. Об этом «Новому Дню» сообщила адвокат Ольга Кезик. «Стало известно, что Кораблев, на основании показаний (одно из оснований – прим. ред.) которого было возбуждено уголовное дело, в настоящее время вернулся на территорию РФ. Был снят, видимо, с международного розыска, потому что ранее он был объявлен в международный розыск», – рассказала собеседница агентства.

Ольга Кезик дополнила, что Кораблев во время международного розыска находился на территории Израиля. Впервые стало известно о том, что он фигурирует в материалах дела, 29 декабря 2018 года, когда рассматривался вопрос о продлении домашнего ареста Грехову. В тот день следователь Шмаков во время своего выступления отметил, что начальник первоуральской полиции может оказать давление на других фигурантов дела: Михаила Кораблева, который, по данным следствия, находится в международном розыске, и Артема Письменного. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ «Дача взятки». По версии следователей, шесть лет назад Кораблев передал взятку Грехову через Письменного. 18 декабря дела начальника ОМВД Первоуральска и двух других фигурантов объединили в одно производство.

В тот день Грехову продлили срок домашнего ареста до 6 апреля 2019 года. Однако 16 января Свердловский областной суд изменил меру пресечения начальнику первоуральской полиции на запрет определенных действий. Таким образом, начальнику ОМВД Первоуральска запрещено общаться с подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми и свидетелями по данному уголовному делу. Со слов адвоката Ольги Кезик, Олег Грехов работает, но не в Первоуральске. Правоохранитель был прикомандирован к другому отделу.

Напомним, начальник ОМВД Первоуральска Олег Грехов был задержан по подозрению в коррупции. Ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Ранее Грехов заявил «Новому Дню», что читал материалы дела. «Мне предъявили обвинение, в целом я понимаю, но я не знаю деталей, будет разбирательство, будет понятно, что и как, ‒ сказал он. ‒ Я законодательство не нарушал. В том, чем меня обвиняют, я считаю, что это оговор, я уверен, что объективно в этом разберутся. Это первое. Во-вторых, я сотрудничаю со следствием, никуда не бегаю, ничего постыдного я не делал. По версии следствия, я взял взятку шесть лет назад (тогда Грехов трудился в отделе «К» в ГУ МВД России по Свердловской области, – прим. ред.). Пока нет смысла говорить, от кого (взятка, – прим. ред.)».

Екатеринбург, служба информации

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