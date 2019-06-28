СМИ: в деле начальника полиции Первоуральска появился еще один «взяточный» эпизод

В уголовном деле, которое расследуется в отношении начальника ОМВД Первоуральска Олега Грехова, появился еще один эпизод, также связанный со взяткой. Речь может идти о сумме в 900 тысяч рублей, полученной полковником от местных предпринимателей за содействие в возбуждении уголовного преследования человека, который задолжал этим бизнесменам крупную сумму. Деньги, как сообщает газета «Вечерние ведомости», якобы были переданы через двух посредников, а изначально речь шла о «вознаграждении» в размере 3 млн рублей.

Адвокат Грехова Ольга Кезик пояснила «Новому Дню», что расследование зашло в тупик, преступление давно раскрыто, а виновные – осуждены. «У следствия не осталось аргументов, новый эпизод еще парадоксальнее, чем предыдущий, – то, чего не было и быть не могло. Мы привыкли, что следствие проиграть не может, а оно не может с честью и достоинством выйти из ситуации. Дело возбуждено, а обвинение не предъявлено, и мы делаем все, чтобы оно и не было предъявлено», – сказала собеседница агентства.

Напомним, начальник ОМВД Первоуральска Олег Грехов был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в коррупции. Ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Однако 16 января защита полицейского, отстраненного от службы на время внутренней проверки, добилась изменения меры пресечения – Свердловский облсуд запретил ему общаться с подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми и свидетелями по данному уголовному делу.

Ранее Грехов заявил «Новому Дню», что не понимает деталей обвинения, предъявленного ему. «Мне предъявили обвинение, в целом я понимаю, но я не знаю деталей, будет разбирательство, будет понятно, что и как, ‒ сказал он. ‒ Я законодательство не нарушал. В том, чем меня обвиняют, я считаю, что это оговор, я уверен, что объективно в этом разберутся. Это первое. Во-вторых, я сотрудничаю со следствием, никуда не бегаю, ничего постыдного я не делал. По версии следствия, я взял взятку шесть лет назад (тогда Грехов трудился в отделе «К» в ГУ МВД России по Свердловской области, – прим. ред.). Пока нет смысла говорить, от кого (взятка, – прим. ред.)».

Екатеринбург, Елена Сычева

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