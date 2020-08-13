Суд решил отправить дело экс-начальника полиции Первоуральска Грехова обратно прокурору

Свердловский областной суд, который в июне начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника полиции Первоуральска Олега Грехова, по собственной инициативе решил направить материалы обратно прокурору для устранения недостатков. Об этом рассказала «Новому Дню» адвокат экс-полицейского Ольга Кезик. Грехова, напомним, обвиняют получении взятки. «Ему предъявлено два эпизода, обвинение мой подзащитный никогда не признавал, считаем, что он невиновен», – сказала агентству Кезик.

Напомним, по версии следствия, в 2012 году Грехов, который на тот момент был сотрудником отдела «К» в ГУ МВД России по Свердловской области, за вознаграждение участвовал вместе со своим коллегой Артемом Письменным в передаче материалов прослушки телефонных переговоров Евгения Ройзмана бывшему сотруднику прокуратуры Алексею Карпову, впоследствии осужденному за убийства. Письменный также впоследствии был приговорен к 1,6 года лишения свободы условно за разглашение государственной тайны.

«По одному из эпизодов моему подзащитному предъявлено обвинение в том, что он взял взятку. Подтверждением того, что он совершал данные незаконные действия, является приговор суда или предъявленное обвинение. Он не обвинялся в распространении информации, составляющей гостайну, за что он якобы и взял взятку, и суд счел, что уголовное дело не подлежит рассмотрению, поэтому по собственной инициативе предложил направить дело прокурору для устранения недостатков», – добавила Кезик.

По ее словам, сторона защиты возражала против этого, поскольку «все недочеты предварительного расследования можно было устранить в ходе рассмотрения по существу». Решение о передаче дела будет оглашено в Свердловском областном суде завтра в 10:30.

Напомним, Грехов был задержан в ноябре 2018 года по подозрению в коррупции, позднее защита добилась изменения меры пресечения – суд запретил ему общаться с подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми и свидетелями по данному уголовному делу. Сам Грехов заявил «Новому Дню», что не понимает деталей обвинения, предъявленного ему. «Мне предъявили обвинение, в целом я понимаю, но я не знаю деталей, будет разбирательство, будет понятно, что и как, ‒ сказал он. ‒ Я законодательство не нарушал. В том, чем меня обвиняют, я считаю, что это оговор, я уверен, что объективно в этом разберутся. Это первое. Во-вторых, я сотрудничаю со следствием, никуда не бегаю, ничего постыдного я не делал. По версии следствия, я взял взятку шесть лет назад. Пока нет смысла говорить, от кого».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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