Задержанный начальник полиции Первоуральска рассказал, в какой взятке его подозревают (ФОТО, ВИДЕО)

В Октябрьском районном суде сегодня выбирают меру пресечения начальнику полиции Первоуральска Олегу Грехову, задержанному по подозрению в коррупции. До заседания, которое судья Ольга Антонова объявила закрытым, нашей съемочной группе удалось пообщаться с полицейским.

Задержанный начальник полиции в суде

Сам он категорически отрицает, что брал взятку в виде охотничьего домика. «У меня нет никакого домика. Охотой занимался и занимаюсь», ‒ заявил он «Новому Дню».

На вопрос о том, в чем его обвиняют, Грехов заявил, что читал материалы дела. «Мне предъявили обвинение, в целом я понимаю, но я не знаю деталей, будет разбирательство, будет понятно, что и как, ‒ сказал он. ‒ Я законодательство не нарушал. В том, чем меня обвиняют, я считаю, что это оговор, я уверен, что объективно в этом разберутся. Это первое. Во-вторых, я сотрудничаю со следствием, никуда не бегаю, ничего постыдного я не делал. По версии следствия, я взял взятку шесть лет назад (тогда Грехов трудился в отделе «К» в ГУ МВД России по Свердловской области, – прим. ред.). Пока нет смысла говорить, от кого (взятка, – прим.ред.)».

Грехов подтвердил, что его задержали утром, когда он выходил из квартиры. «Мне предложили проехать, я без вопросов ‒ поедемте. Потом провели обыск в квартире, потом приехали сюда, в Екатеринбург», ‒ рассказал он, отказавшись пояснить, что именно было обнаружено при обыске.

Видео из суда – в ближайшее время на нашем канале.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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