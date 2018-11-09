Начальника полиции Первоуральска отправили под арест на два месяца

Октябрьский райсуд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу начальника полиции Первоуральска Олега Грехова ‒ ближайшие два месяца он проведет в СИЗО, передает корреспондент «Нового Дня» из зала суда. Грехову предъявили обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Защитники полицейского заявили, что будут обжаловать решение.

До сих пор неясно, о какой взятке идет речь, однако адвокат Грехова пояснила, что обвинение касается событий 2012 года. «Мне предъявили обвинение, в целом я понимаю, но я не знаю деталей, будет разбирательство, будет понятно, что и как, ‒ ранее заявил «Новому Дню» Грехов. ‒ Я законодательство не нарушал. В том, чем меня обвиняют, я считаю, что это оговор, я уверен, что объективно в этом разберутся. Это первое. Во-вторых, я сотрудничаю со следствием, никуда не бегаю, ничего постыдного я не делал. По версии следствия, я взял взятку шесть лет назад (тогда Грехов трудился в отделе «К» в ГУ МВД России по Свердловской области, – прим. ред.). Пока нет смысла говорить, от кого (взятка, – прим.ред.)».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.18

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