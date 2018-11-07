Снова полицейский скандал: начальник ОМВД Первоуральска подозревается во взятке

Новый полицейский скандал в Свердловской области. После задержаний в УВД Екатеринбурга эпицентр событий сместился в один из крупнейших городов Свердловской области – Первоуральск. Сегодня утром, как сообщает корреспондент «Нового Дня», сотрудники ФСБ явились в рабочий кабинет начальника городской полиции Олега Грехова.

По данным агентства, к нему пришли по подозрению в получении взятки. «Когда за ним пришли, он даже китель не успел надеть. После оперативных действий в рабочем кабинете, фсбшники поехали домой к Грехову. И там, говорят, уже найдено много интересного», – сообщают источники «Нового Дня» в правоохранительных органах.

Информацию о задержании Грехова агентству подтвердили в ГУ МВД России по Свердловской области. «Сегодня утром в ходе спецоперации регионального управления ФСБ и областного главка МВД у дома по месту проживания было задержано должностное лицо, о котором идет речь. Он подозревается в коррупционном преступлении. В настоящее время проводится ряд оперативно-следственных действий», ‒ сообщил «Новому Дню» руководитель пресс-службы главка Валерий Горелых.

По его словам, сейчас решается вопрос об отстранении Грехова от занимаемой должности ‒ на период разбирательств. Горелых пояснил, что собранные материалы направлены в СУ СКР по Свердловской области. В Первоуральск Грехов попал из ГУВД Свердловской области, где до середины 2015 года занимал должность заместителя начальника полиции. По имеющейся информации, подчиненные отзываются о Грехове в основном нелестно, отмечая его «любопытство и любовь к финансам», что косвенным образом подтверждает подозрения, по которым фсбшники пришли к начальнику первоуральской полиции. Добавим, что, по информации «Вечерних ведомостей», одним из фигурантов уголовного дела может стать и заместитель Грехова по оперативной работе ‒ подполковник Дмитрий Суханов, который в настоящее время скрылся. Горелых эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

Екатеринбург, Александр Никифоров

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