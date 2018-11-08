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Четверг, 8 ноября 2018, 13:32 мск

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Взяткой стал охотничий дом – подробности дела начальника УВД Первоуральска

Появились первые подробности дела, фигурантом которого выступает начальник УВД Первоуральска Олег Грехов. Напомним, накануне утром сотрудниками УФСБ по Свердловской области высокопоставленный полицейский был задержан по подозрению в получении взятки. Были проведены оперативные мероприятия в его рабочем кабинете, в квартире многоэтажного дома, где подозреваемый проживал. «Когда за ним пришли, он даже китель не успел надеть. После оперативных действий в рабочем кабинете, фсбшники поехали домой к Грехову. И там, говорят, уже найдено много интересного», – сообщали источники «Нового Дня» в правоохранительных органах.

Пока решается вопрос об отстранении Грехова от занимаемой должности ‒ на период разбирательств. Собранные материалы направлены в СУ СКР по Свердловской области. В Следственном комитете отказались комментировать дела, касающегося начальника городской полиции Первоуральска.

По данным РИА «Новый День», на сегодняшний день написано уже три заявления на Грехова. Одно их них и послужило поводом для возбуждения уголовного дела. «Грехов страстно увлекался охотой. Есть информация, что у него не так давно появился участок в лесу в поселке Перескачка. И ему понадобился там охотничий домик. Построить его взялся местный лесоруб, к которому у Грехова вроде как были вопросы по незаконной рубке леса. В результате лесоруб домик построил, передал права на него Грехову и написал заявление о взятке», – рассказывают источники, знакомые с ходом расследования уголовного дела. Якобы, таким же образом у полицейского появился снегоход и другие дорогостоящие вещи, имеющие отношение к охоте. Также дома у полицейского, по имеющейся информации, найдены некие аудионосители, которые тоже могут быть приобщены к расследованию.

Напомним, что в Первоуральск Грехов попал из ГУВД Свердловской области, где до середины 2015 года занимал должность заместителя начальника полиции. По имеющейся информации, подчиненные отзываются о Грехове в основном нелестно, отмечая его «любопытство и любовь к финансам», что косвенным образом подтверждает подозрения, по которым фсбшники пришли к начальнику первоуральской полиции.

Екатеринбург, Александр Никифоров

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