Бывшего чиновника Росреестра хотят освободить от уголовной ответственности: попытка № 2 и зигзаги правосудия

В Свердловском областном суде в четверг, 22 марта, будут рассмотрены апелляционные жалобы на очередной приговор бывшей чиновнице Росреестра Людмиле Осиповой. Приговор Кировского районного суда Екатеринбурга, вынесенный в январе текущего года, вновь обжалуется. По мнению ряда источников, на Свердловский областной суд может оказываться давление с целью отмены обвинительного приговора в отношении Осиповой и прекращения уголовного дела. Примечательно, что при таком развитии событий пострадать может бюджет – и на немаленькую сумму, 130 миллионов рублей.

Напомним, начальница отдела по крупным правообладателям свердловского Росреестра Людмила Осипова в 2011 году, вопреки решению суда, без всяких оснований, внесла запись о праве собственности известной экс-телеведущей Анжелики Виноградовой на ½ здания по Карла Либкнехта, 1, в центре Екатеринбурга, построенное Уральским финансово-юридический институтом за свои деньги, к которому сама телеведущая имела весьма отдаленное отношение.

История получила мощную огласку, процесс освещался в СМИ, в том числе и потому, что бывший руководитель Росреестра Михаил Зацепин пытался прикрыть подчиненную и ее деяния, постоянно обращался во все суды за защитой чести и достоинства, но проиграл. Дело получилось долгим – сотрудники Следственного комитета странным образом четыре года волокитили это преступление, постоянно отказывая в возбуждении уголовного дела.

Когда прикрывать ситуацию стало уже проблематично, уголовное дело было все-таки возбуждено. После чего волокита переместилась на стадию расследования, а потом перекочевала и в суд. Кировский районный суд Екатеринбурга уголовное дело в отношении Осиповой вел почти год. Тогда, 9 декабря 2016 года, ее признали виновной. Однако назначили символическое наказание – запрет быть госрегистратором. Хотя к тому времени Осипова уже благополучно работала в Министерстве строительства Свердловской области.

Приговор Осиповой не понравился, и дело ушло в апелляционную инстанцию. Однако, похоже, на этом этапе на областной суд начали давить, о чем сообщали многие региональные и федеральные СМИ, вплоть до требования полного оправдания чиновницы регионального Росреестра по уголовной статье коррупционной направленности. В итоге областной суд, поколебавшись, возвратил уголовное дело прокурору. Эксперты называют основания, по которым суд это сделал, очень зыбкими и спорными.

На этом «странности» не закончились, дело было возвращено прокурору в конце марта, но только в ноябре снова зашло в Кировский суд. Рассматривать его назначили нового судью Екатерину Иванченко. Однако в прениях произошло неожиданное: помощник прокурора Кировского района Екатеринбурга Любовь Бадмаева (она, кстати, является дочерью зампрокурора Республики Тыва Бадмаева Б.М.), передумала обвинять Осипову по тяжкой статье и попросила суд переквалифицировать ее на менее тяжкую (ч. 1 ст. 285.3 УК РФ).

Поясним: часть 3 – тяжкая статья, срок давности привлечения к ответственности – 10 лет. Тогда как, часть 1 – средней тяжести, срок давности – 6 лет. Таким образом сроки давности для Осиповой автоматически истекали.

В этой связи госпожа Бадмаева попросила освободить Осипову от наказания. Такая позиция представляется не менее чем странной для работника прокуратуры, которая, вроде бы, должна жестко бороться с коррупционными преступлениями. Что могло заставить прокуратуру полностью изменить свою позицию? Давление сверху или, может быть, что-то еще? Эти вопросы пока остаются без ответа.

Кировский суд 15 января 2018 года все же вынес приговор, признал Осипову виновной во внесении заведомо недостоверных сведений в реестр. Но поскольку прокуратура изменила обвинение в сторону смягчения, сроки давности по этому обвинению истекли – суд освободил Осипову и от наказания, и от гражданского иска, предъявленного УрФЮИ.

Сейчас же дело рассматривается Свердловским областным судом. Судебное заседание состоится 22 марта в 10 часов.

Несмотря на то, что Кировский районный суд уже второй раз выносит обвинительный приговор, у редакции есть информация, что некие влиятельные лица лоббируют повторную отмену приговора в отношении Осиповой и прекращение уголовного дела.

Процесс по делу Осиповой оказался весьма примечательным для уральского правосудия. И по беспрецедентной волоките, и по позиции следственных органов и прокуратуры, и, в конечном итоге, по позиции суда, дожидавшегося, когда наконец сроки давности по делу истекут. Все велось к тому, чтобы госпожа Осипова избежала заслуженного наказания. Но в случае прекращения уголовного дела в отношении Осиповой и отмены приговора кто будет платить за выкрутасы Осиповой с реестром? Кто будет возмещать УрФЮИ сумму свыше 130 миллионов рублей? Прокуратура? Следственный комитет? Очевидно, что кто-то из них, т.е. бюджет. И тогда получается забавная картина. Чиновник совершает должностное преступление, нарушает закон, это подтверждено решением суда и для всех очевидно. Но, прекращая уголовное дело в апелляции, суд позволяет в этом случае требовать 130 млн возмещения с бюджета. И в итоге платит за все налогоплательщик.

Екатеринбург, Служба информации

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