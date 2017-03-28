Все по новой: дело Людмилы Осиповой вернули прокурору

Публикации за 28.03.17

Накануне судебная коллегия апелляционного состава вынесла беспрецедентное для свердловского юридического сообщества решение по делу экс-регистратора Свердловского Росреестра Людмилы Осиповой. Ранее осужденная за внесение в государственные базы данных заведомо ложных правок, она удостоилась обвинительного приговора. Наше агентство уже писало, что судейское сообщество столкнулось с мощным давлением – своего рода лобби, которое пыталось продавить необходимость оправдания регистратора. Однако суть совершенного Людмилой Осиповой преступления и окончательное решение по ее делу волей или неволей становится индикатором, своего рода лакмусовой бумажкой, для всей судебной системы Свердловской области. Именно дело Осиповой, о котором писали ряд СМИ, и должно ответить на интересующий общественность вопрос. Что сильнее – лоббизм или правосудие? К сожалению, ответ на этот вопрос уже известен.

Людмиле Осиповой Кировский районным судом был вынесен поразивший многих приговор, и любая огласка не в ее интересах. Впервые в России был создан прецедент, когда серый чиновник – регистратор из Росреестра сумел одной подписью передать постороннему лицу чужую собственность на полмиллиарда рублей – речь идет о здании Уральского финансово-юридического института. С большим скрипом в отношении Осиповой было возбуждено уголовное дело, которое таки дошло до суда.

Процесс по делу Людмилы Осиповой в Кировском районном суде начался еще 3 марта 2016 года – ее обвиняют по ч.1 ст.285.3, ч.3 ст.285 ч.3 УК РФ («Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений, повлекших тяжкие последствия», санкции – до 10 лет лишения свободы). Дело приобрело большой резонанс после того как ход расследования был поставлен на личный контроль председателя СК РФ Александра Бастрыкина. О преступлении был проинформирован и генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. А началась история в 2011 году, когда некие юристы от имени Анжелики Виноградовой – бывшей супруги ректора и единственного учредителя УрФЮИ Владислава Назарова – неожиданно обратились в Ленинский районный суд за выделением половины здания института. Как выяснилось, в Росреестре скрытно, без каких-либо уведомлений, за Виноградовой было зарегистрировано право собственности на половину здания вуза.

Всплывший факт оказался неожиданным и удивительным, так как в 2009 году Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал Виноградовой в признании какого-либо права на долю в здании УрФЮИ, установив, что данное имущество не является совместно нажитым и построено за счет средств образовательного учреждения и не на общие или личные средства супругов. Юристы Виноградовой решение обжаловали, но безуспешно – областной суд оставил его без изменения, указав, что данное имущество принадлежит вузу, тогда как ни Виноградова, но даже сам Назаров не являются его собственниками. Решения судов вступили в силу и больше не были обжалованы.

Однако вопреки судебным решениям Людмила Осипова, руководитель отдела по крупным правообладателям управления Росреестра по Свердловской области (при отсутствии каких-либо правоустанавливающих документов Виноградовой) 03.06.2011 г. внесла в Госреестр сведения, согласно которым половина здания вуза стала принадлежать Виноградовой.

По сути, Осипова взяла на себя судейские функции, забыв о главном правовом принципе – собственность священна и неприкосновенна. Сама Осипова ушла из Росреестра – и до приговора трудилась в минстрое в качестве юриста. В итоге женщину приговорили к трем годам запрета занимать должности на государственной службе. То есть речь не шла даже об условном наказании. Это выглядело как своего рода формальность, согласно которой буква и дух закона требуют наказания, с другой стороны, Осипова – представительница влиятельного юридического клана и тут было бы удобно усидеть на двух стульях.

В результате и выносится приговор, согласно которому Осипова виновна, но де-факто наказание настолько мизерно, что, поставив ее в угол, судья вынес бы более жесткое наказание.

И вот в понедельник, 27 марта, судебная коллегия, состоящая из уважаемых и принципиальных судей, из тех, которые «все всё понимают», вынесла решение – даже не по поводу Осиповой, которая была, очевидно, лишь орудием в руках рейдеров. Сегодняшнее судебное решение – это прецедент для бизнеса и девелоперов как минимум Екатеринбурга. Потому что любое решение судей будет восприниматься как прецедент – как будет наказана чиновница, которая по роду службы одним росчерком пера меняет собственников недвижимости.

Решение может иметь далеко идущие последствия для рынка недвижимости в целом. Участники рынка считают, что вынесенное наказание несоразмерно совершенному преступлению и это создает большие риски для сделок, связанных с недвижимостью и не только для крупного бизнеса. Решение суда может оказаться интересным и для обычных продавцов и покупателей квартир. Если регистратор меняет собственника и наказывается только лишением работы – кто поручится, что действия Осиповой не повторят другие работники Росреестра.

Сегодня коллегия Свердловского областного суда сочла уместным изменить приговор Осиповой, создав предпосылки если не к оправданию, то к возможности такового.

Суд вернул дело прокурору на доследование, что формально и выглядит, как еще одна битва на поле Фемиды, но одновременно расценивается и как явный реверанс чиновнице со стороны суда.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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