Акела промахнулся / Что общего у ареста Улюкаева и дела регистратора Осиповой

Публикации за 24.03.17

В Екатеринбурге продолжается скандал, связанный с возможным оправданием бывшего государственного регистратора Людмилы Осиповой. Ее имя связывают с крупными и влиятельными функционерами Росреестра. Как выяснилось, вполне вероятно, что можно провести параллели между делом Людмилы Осиповой и делом Алексея Улюкаева. Как дело «Башнефти» и персона Игоря Сечина могут повлиять на уральское дело Людмилы Осиповой, читайте в материале NDNews.ru.

Ресурс сompromat.ru, известный публикацией скандальных инсайдов, опубликовал материал об арестованном министре экономического развития Алексее Улюкаеве и его источниках дохода, которые до этого в паблике широко не освещались. Согласно данным ресурса, Улюкаев якобы имел возможности дополнительного заработка через Росреестр – структуру, подведомственную Министерству экономического развития. Ресурс сообщает, что формально руководство направлением он поручил своему доверенному лицу Игорю Реве, который много лет был помощником Улюкаева. Вместе с тем настоящим руководителем отрасли – считает портал – стал сын Алексея Улюкаева Тарас Усик. Еще одним из «улюкаевцев» в Росреестре называют Алексея Коробова, занимавшего пост советника главы Росреестра. Именно сложившейся подобной кадровой системе и приписывают получение семьей Улюкаевым крупных доходов. Так, портал приводит мнение о том, что план в виде отчисления в размере пятидесяти миллионов рублей был поставлен перед главой только московского Росреестра Игоря Майданова. Иными словами, речь идет о поборах с регионов в качестве своего рода дани руководству.

Так продолжалось до 15 ноября 2016 года, когда сотрудники ФСБ задержали Улюкаева по обвинению в получении взятки. Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, с вымогательством взятки и в особо крупном размере». Вымогательство, приписываемое Улюкаеву, явно связано с конфликтом экс-министра с таким тяжеловесом, как президент «Роснефти» Игорь Сечин, и робких попыток Улюкаева препятствовать приватизации «Башнефти» нефтяным гигантом. Последствия этих попыток коснулись не только самого министра, но и его окружения – и не только в Москве.

Так, в контексте ареста Улюкаева у спешного ухода с поста легендарного главы свердловского Росреестра Михаила Зацепина есть вполне понятное объяснение. Атаки на федеральную элиту со стороны Сечина и силовиков привели к тому, что региональные элиты Росреестра точно так же были вынуждены уйти из ведомства, попытавшись получить гарантии безопасности для себя и своих сотрудников, подвергавшихся уголовному преследованию. Иными словами, метла «Роснефти» намеренно или случайно вымела «улюкаевцев» из системы.

Именно в этом контексте уголовное дело Людмилы Осиповой выглядит как часть большого исхода «улюкаевских» из Росреестра.

Связавшись с Игорем Сечиным, Улюкаев стал персонажем Киплинга «Акела промахнулся», его протеже в регионе потеряли поддержку. Но, разумеется, пытались свой уход отыграть. И дело регистратора Осиповой, которая получила за преступления, попадающее под статью ч. 1 ст. 285.3 УК РФ («Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений»), всего лишь три года лишения права занимать места на государственной службе – часть этой игры. Мягкий приговор очень хорошо ложится в канву концепции ухода из госструктур целого клана, ухода добровольного, но на определенных условиях. Осипову трудно назвать человеком, близким непосредственно к самому Зацепину. Однако очевидно, что регистратор сделок по недвижимости, том числе и крупнейших юридических лиц, обладает целым пакетом щекотливой и деликатной информации о тайных делах Росреестра, которые может предать огласке, как вариант в том случае, если сочтет, что суд обошелся с ней несправедливо. Отсюда и растут ноги у появившихся слухов о давлении на суд и оправдательном приговоре в апелляции. Интересно, что Осипова представила в суд сомнительные документы на мужа: четвертая стадия рака, лежачий больной, требующий ежедневного ухода, – в связи с чем просила в последнем слове Кировский суд не лишать ее свободы.

По мнению некоторых источников, это не совсем так. Иван Осипов – бравый военный прокурор якобы вполне успешно сдает спортивные нормативы и надеется на рост в военной карьере. Но это только штрих к портрету лично Осиповой.

Во всей истории с судом и Росреестром есть один маленький, но важный нюанс. Если раньше с Зацепиным опасались связываться – персона была весьма влиятельна, то сейчас, особенно после того как улюкаевскими делами (а экс-министра разрабатывали не менее полугода) стала интересоваться ФСБ, влияние Зацепина резко сдулось до всего лишь возможности контактировать с рядом влиятельных лиц, которые при этом вряд ли будут идти у него на поводу.

Соответственно, когда мы говорим о возможном давлении на руководство суда, можно сделать вывод, что Акела промахнулся, но, похоже, изо всех сил пытается показать, что не дряхлеет и по-прежнему в силе. Клан, гипотетически пытающийся делать подходы к руководству Свердловского областного суда, потерял былое влияние и действует, исключительно опираясь на бренд. Бренд, который нарабатывался годами, но сейчас превратился в откровенную пустышку, за которой тянется шлейф с откровенно криминальным запашком.

Как поступит Фемида – мы узнаем уже в понедельник, на рассмотрении апелляции Людмилы Осиповой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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