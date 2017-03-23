Экс-сотруднице Росреестра, помогавшей отобрать здание вуза, готовят оправдательный приговор (ФОТО) / На руководство областного суда оказывается беспрецедентное давление

Публикации за 23.03.17

В Екатеринбурге разворачивается масштабная интрига, в которую могут быть вовлечены московские рейдеры и члены клана Михаила Зацепина. Речь идет о деле регистратора Росреестра Людмиле Осиповой, согласно приговору суда, внесшей заведомо ложные изменения в базы данных, что позволило экс-супруге ректора УрФЮИ Владислава Назарова Анжелике Виноградовой получить половину здания вуза. Уже в понедельник будет рассматриваться апелляция на приговор Осиповой в первой инстанции. По данным издания «АиФ-Урал», на руководство Свердловского областного суда пытаются оказать давление некие силы с целью добиться для бывшей чиновницы оправдательного приговора.

Источники NDNews.ru сообщают, что руководство суда находится под мощным прессингом со стороны неких влиятельных кругов, целью которых является вынесение оправдательного приговора в апелляции по делу бывшего руководителя отдела областного управления Росреестра Людмилы Осиповой. Это звучит как нонсенс в условиях, когда, по крайне мере, официально, борьба с коррупцией поставлена в качестве приоритета государственной политики. Уже в понедельник, 27 марта, судебная коллегия рассмотрит постановление по апелляционной жалобе на обвинительный приговор бывшему руководителю одного из отделов областного управления Росреестра Людмиле Осиповой. И есть все основания полагать, что приговор, вынесенный в первой инстанции, может быть отменен.

В декабре 2016 года Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего руководителя отдела по крупным правообладателям Управления Росреестра по Свердловской области Людмилу Осипову к трем годам лишения занимаемой должности, связанной с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество.

Высокопоставленную чиновницу признали виновной по ч. 1 ст. 285.3 УК РФ («Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений»). По совокупности статей Людмиле Осиповой грозило до 10 лет лишения свободы. Однако приговор суда оказался почти насмешкой – речь идет даже не об условном наказании, а просто о лишении права занимать должности на госслужбе. То есть уголовное преследование стоило Осиповой работы в юридическом отделе министерства строительства Свердловской области, откуда она была вынуждена уволиться.

Уголовные дела в отношении экс-чиновницы возбудили в 2015 году, хотя предпосылки для его возбуждения появились еще в 2009 году. Тогда известная в Екатеринбурге супружеская пара – ректор Уральского финансово-юридического института Владислав Назаров и экс-телеведущая Анжелика Виноградова в ходе бракоразводного процесса начали делить совместное имущество.

Все имущество поделили, заключив мировое соглашение. Но Виноградова посчитала здание УрФЮИ тоже совместно нажитым и подала иск на раздел собственности. В 2009 году Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал госпоже Виноградовой в разделе имущества и признании прав на долю в здании.

Попытка реванша состоялась уже в 2011 году. Тогда адвокаты Виноградовой вновь обратились в Ленинский районный суд, но уже с более веским доказательством – на процессе было предоставлено свидетельство о праве собственности из Росреестра. Выяснилось, что за истицей уже числится половина доли права собственности здания УрФЮИ общей площадью 11,9 тысяч квадратных метров.

Оказалось, что запись в государственной базе данных о правах собственности была сделана в июне 2011 года рукой руководителя отдела Росреестра Людмилы Осиповой. Решение было подозрительным, но до следственных органов информация тогда не дошла, а история имела свое продолжение. Последующие два года длились многочисленные судебные тяжбы за право собственности, здание было под арестом, а значит, и всякая продажа и отчуждение – запрещены.

Несмотря на это, пока шли суды, Анжелика Виноградова отдала свою долю созданной ею фирме ООО «Лоза». И вновь Людмила Осипова в 2013 году поспособствовала Анжелике Виноградовой, зарегистрировав соответствующее право собственности на ½ здания вуза за указанным ООО. Это произошло после того, как Ленинский районный суд Екатеринбурга наложил арест на здание учебного заведения, запретив тем самым совершение с ним каких-либо сделок.

Только после этого информация о манипуляциях госпожи Осиповой с реестром дошла до следственных органов. В результате Следственным комитетом в отношении свердловской чиновницы было возбуждено уголовное дело, которое в декабре 2016 года получило финал в виде приговора в районном суде.

Людмила Осипова в суде

Несмотря на очевидность истории, Кировский районный суд Екатеринбурга вынес удивительный и, по сути своей, беспрецедентый приговор. Чиновница, от действий которой зависело имущество стоимостью более миллиарда рублей, не лишилась свободы, а всего на три года потеряла право занимать государственную должность по регистрации прав на недвижимость. Свою вину на уголовном процессе Людмила Осипова так и не признала, а ее защита подала апелляционную жалобу на обвинительный приговор.

И сейчас есть все основания полагать, что апелляционное разбирательство будет разрешено полным оправданием Осиповой. На это есть политическая воля, на уровне руководства областного суда этот вопрос якобы уже решен. Источники выдвигают две версии возможного оправдания Осиповой. Согласно первой, давление может быть связано с отставкой влиятельного экс-руководителя Росреестра Михаила Зацепина. Якобы его добровольный уход была связан с рядом договоренностей, включая прекращение уголовного преследования близких ему персон. Вместе с тем, в этом есть определенные сомнения – вопреки расхожему мнению, Зацепин на закате своей карьеры уже не обладал приписываемым ему лоббистскими возможностями. В качестве второй версии выдвигаются предположения о некоей коррупционной составляющей, однако версия об аппаратном давлении все же выглядит правдоподобнее.

В Свердловском областном суде информацию о давлении на судей опровергли. «Я не могу вам сказать, готовится ли оправдательный приговор, – мы узнаем это только после рассмотрения апелляции, – прокомментировала руководитель пресс-службы Свердловского областного суда Екатерина Масленникова. – Приходите на заседание, учитывая интерес прессы к делу, мы готовы подобрать зал повместительнее. Что касается давления на суд, скажу, что никакого давления ни на руководство суда, ни на судебную коллегию, что будет рассматривать апелляцию, не оказывается».

Осужденная экс-чиновница Росреестра Людмила Осипова вообще отказалась говорить о приговоре и перспективах своей апелляции.

Отметим, что по нашим данным о деле Осиповой, включая неожиданный приговор, проинформирован генеральный прокурор Юрий Чайка, приезжающий на этой неделе в Екатеринбург.

Символично и то, что за день до рассмотрения апелляции по всей России пройдут протестные антикоррупционные акции сторонников Навального, требующих ответов на вопросы, связанные с возможными коррупционными действиями со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева.

Таким образом, подмена реальной борьбы с коррупцией на декларативную приводит к тому, что люди выходят на улицы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

Екатеринбург отпразднует 72-ю годовщину Победы за 19 миллионов. / Синоптики дали прогноз на лето – на Урале будет жара и засуха (ФОТО). / Более 5000 коммунальных объектов в Свердловской области остаются бесхозными. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»