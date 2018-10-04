Фигурант «дела МУГИСО» Артем Богачев официально уволен из свердловского правительства

Первый замглавы МУГИСО Артем Богачев спустя два года после отстранения от рабочих обязанностей официально освобожден от этой должности. Указ подписал сегодня и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Как пояснили «Новому Дню» в министерстве, Богачев написал заявление об отставке по собственному желанию.

Напомним, уголовное дело против руководства МУГИСО было возбуждено в апреле 2016 года. Обвиняемыми значатся бывший министр Алексей Пьянков и два его заместителя Артем Богачев и Константин Никаноров. Поводом стала сделка по выкупу особняка на Репина, 5с, который сразу же снесли в рамках подготовки территории Центрального стадиона к ЧМ-2018. По версии следствия, здание было продано по завышенной стоимости, а чиновники министерства получили за это «откат» в размере 31,5 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается до сих пор, все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Экс-министр Алексей Пьянков, отсидевший два месяца в СИЗО, был освобожден от ограничений под залог в 2 миллиона рублей. В августе прошлого года он возглавил совет директоров Облкоммунэнерго.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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