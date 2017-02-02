NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 02.02.17

Богачева отстранили от должности первого замминистра МУГИСО

Богачева отстранили от должности первого замминистра МУГИСО

Первый зам главы МУГИСО Артем Богачев отстранен от должности на время проведения следствия по делу о взятке. Соответствующий приказ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе МУГИСО, отстранение Богачева от должности связано продолжением следствия по скандальному делу о взятке, приказ был подписан 27 января. И.о. первого замминистра назначена Елена Николаева.

Артем Богачев является одним из основных фигурантов громкого дела МУГИСО, по которому также проходят министр Алексей Пьянков, еще один замминистра Константин Никаноров, а также и.о. директора Распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева. Им вменяется получение взятки в размере 31,5 млн рублей в виде отката при выкупе по завышенной стоимости здания по улице Репина, которое необходимо было снести в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018.

24 января Богачева освободили из-под домашнего ареста под залог в 1 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.02.17

В Краснотурьинске за решетку отправили юного «тимуровца», воровавшего кошельки у доверчивых женщин. / Свердловский областной суд отказал в прошении разблокировать счета Виктора Контеева. / «Опасно для жизни»: автодорогу на подъезде к станции Колюткино, где с рельсов сошли вагоны, перекрыли (ФОТО).

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter