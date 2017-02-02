Богачева отстранили от должности первого замминистра МУГИСО

Публикации за 02.02.17

Первый зам главы МУГИСО Артем Богачев отстранен от должности на время проведения следствия по делу о взятке. Соответствующий приказ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе МУГИСО, отстранение Богачева от должности связано продолжением следствия по скандальному делу о взятке, приказ был подписан 27 января. И.о. первого замминистра назначена Елена Николаева.

Артем Богачев является одним из основных фигурантов громкого дела МУГИСО, по которому также проходят министр Алексей Пьянков, еще один замминистра Константин Никаноров, а также и.о. директора Распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева. Им вменяется получение взятки в размере 31,5 млн рублей в виде отката при выкупе по завышенной стоимости здания по улице Репина, которое необходимо было снести в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018.

24 января Богачева освободили из-под домашнего ареста под залог в 1 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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