Суд отпустил замглавы МУГИСО Артема Богачева под залог в миллион рублей

Публикации за 24.01.17

Ленинский райсуд Екатеринбурга изменил меру пресечения заместителю главы МУГИСО Артему Богачеву, освободив чиновника из-под домашнего ареста под залог в 1 млн рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, таким образом судебная инстанция удовлетворила ходатайство защиты. Следствие и прокуратура настаивали на продлении домашнего ареста. Согласно решению суда, залог должен быть внесен до 8 февраля. Пока деньги не поступят, Богачев будет оставаться под домашним арестом.

Артем Богачев является одним из основных фигурантов громкого дела МУГИСО, по которому также проходят министр Алексей Пьянков, еще один замминистра Константин Никаноров, а также и. о. директора Распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева.

Им вменяется получение взятки в размере 31,5 млн рублей в виде отката при выкупе по завышенной стоимости здания по улице Репина, которое необходимо было снести в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018. Недавно Пьянкову предъявили новое обвинение – в получении взятки в размере 5 млн 750 тысяч рублей. Речь идет о компании «Проинвест», строившей крематорий для похоронного дома «Вознесение». Есть еще одно дело о взятке в 3 млн рублей, которую чиновникам давал бизнесмен Андрей Дружинин за продление договора аренды земли под строительство бизнес-центра в сквере на Громова.

Первоначально Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия и взял Пьянкова под стражу. Министр провел в СИЗО два месяца, после чего его отпустили под домашний арест, а затем – вовсе освободили от ограничений под залог в 2 миллиона рублей.

Никаноров остается под домашним арестом, Горностаева – под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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