Бывший замглавы ГУ МВД по Свердловской области отправлен под домашний арест

В Мещанском райсуде Москвы определили меру пресечения для бывшего замглавы регионального ГУ МВД РФ Владимира Романюка. Ждать суда он будет под домашним арестом.

Как уточнила корреспонденту РИА «Новый День» пресс-секретарь суда Юлия Котомина, Романюк пробудет под домашним арестом до 3 декабря. Именно о такой мере пресечения ходатайствовали следователи. Его обвиняют по части 1 статьи 286 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Напомним, генерал Романюк был задержан на прошлой неделе в Москве. На Урале он работал с 2011 по июнь 2017 года. После отставки из свердловского Главка он вернулся в Москву, и, по данным «Нового Дня», ушел работать в бизнес.

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 10.10.18

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