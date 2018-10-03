В Москве задержан бывший высокопоставленный силовик Свердловской области Владимир Романюк, ушедший в бизнес

Продолжаются громкие задержания силовиков, имеющих отношение к Свердловской области. Как сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники, в Москве взят под стражу бывший замглавы регионального ГУ МВД РФ Владимир Романюк. Связано ли его задержание с сегодняшними обысками в УМВД Екатеринбурга, не уточняется. Генерал-майор Владимир Романюк работал на Среднем Урале с 2011 по июнь 2017 года. После отставки из свердловского Главка он вернулся в Москву.

По данным «Нового Дня», бывший силовик занимает должность заместителя директора по безопасности управляющей компании «УЗТМ – КАРТЭКС». УК занимается активами тяжелого машиностроения группы Газпромбанка, в том числе ПАО «Уралмашзавод». В приемной «УЗТМ – КАРТЭКС» на вопрос о задержании Владимира Романюка отказались давать комментарий. «Пока не можем ответить на этот вопрос», – заявили нашему агентству. В пресс-службе ПАО «Уралмашзавод» также не смогли прояснить ситуацию.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 03.10.18

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