Бывший замначальника ГУ МВД получил 8,5 лет строгого режима за взятку и вымогательство

Бывший замначальника ГУ МВД по Свердловской области Владимир Романюк признан виновным в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством.

Как сообщили РИА «Новый День» в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, Романюк приговорен к лишению свободы на срок 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, а также должен заплатить штраф в пользу государства в размере 2 млн рублей. Его сообщник Сергей Глущенко, экс-начальник ОМВД по Ярославскому району города Москвы, приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и тоже должен заплатить государству штраф в 2 млн рублей.

Напомним, Романюк был задержан в октябре 2018 года в Москве. В тот момент он уже не числился в системе МВД. На Урале он работал с 2011 года по июнь 2017-го, а после отставки из свердловского полицейского главка вернулся в столицу, где, по данным «Нового Дня», ушел в бизнес. Весной 2020 года Главное следственное управление СКР сообщало, что расследование дела завершено. По версии следствия, в 2016-м в Екатеринбурге Романюк при посредничестве Глущенко получал взятки от организаторов подпольных казино – мзда бралась за бездействие и возвращение изъятого игрового оборудования. Общая сумма взяток составила порядка 1,5 млнрублей. Задержанный Романюк дал признательные показания, в том числе рассказал о своих связях с нелегальным игорным бизнесом. Пока шло следствие, Владимир Романюк находился под домашним арестом, меру пресечения ему избрал Мещанский суд Москвы. Прокуратура просила для него срок в 10 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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