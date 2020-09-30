Бывшему замглавы свердловской полиции завтра вынесут приговор по делу о крышевании казино

Завтра в Октябрьском суде Екатеринбурга ожидается вынесение приговора бывшему заместителю главы ГУ МВД России по Свердловской области Владимиру Романюку. Сначала его подозревали в превышении должностных полномочий, однако впоследствии дело переквалифицировали. Бывшего высокопоставленного полицейского судят по частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере с вымогательством». Обвинение просит для экс-замначальника областного ГУ МВД России десять лет колонии.

Романюк был задержан в октябре 2018 года в Москве. В тот момент он уже не числился в системе МВД. На Урале он работал с 2011 года по июнь 2017-го, а после отставки из свердловского полицейского главка вернулся в столицу, где, по данным «Нового Дня», ушел в бизнес.

Весной 2020 года Главное следственное управление СКР сообщало, что завершило расследование дела. По версии следствия, в 2016-м в Екатеринбурге Романюк при посредничестве другого полицейского получал взятки от организаторов подпольных казино – мзда бралась за бездействие и возвращение изъятого игрового оборудования. Задержанный Романюк дал признательные показания, в том числе – рассказал о своих связях с нелегальным игорным бизнесом. Пока шло следствие, Владимир Романюк находился под домашним арестом, меру пресечения ему избрал Мещанский суд Москвы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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