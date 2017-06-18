Путин уволил замначальника ГУ МВД по Свердловской области Романюка

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майора Владимира Романюка. Причины увольнения не сообщаются. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, президент освобождает от должности руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области Алексея Маякова и зама начальника ГУ МВД по Свердловской области Владимира Романюка (полковник полиции Владимир Романюк был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области – начальника полиции президентом Дмитрием Медведевым в 2011 году).

Еще одно состоявшееся кадровое решение, касающееся Урала, – назначен начальник управления на транспорте МВД РФ по УрФО Александр Востриков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.06.17

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