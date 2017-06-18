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Путин уволил замначальника ГУ МВД по Свердловской области Романюка

Путин уволил замначальника ГУ МВД по Свердловской области Романюка

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майора Владимира Романюка. Причины увольнения не сообщаются. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, президент освобождает от должности руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области Алексея Маякова и зама начальника ГУ МВД по Свердловской области Владимира Романюка (полковник полиции Владимир Романюк был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области – начальника полиции президентом Дмитрием Медведевым в 2011 году).

Еще одно состоявшееся кадровое решение, касающееся Урала, – назначен начальник управления на транспорте МВД РФ по УрФО Александр Востриков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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