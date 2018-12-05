В Екатеринбурге участкового-взяточника отправили в колонию на семь лет

В Свердловском облсуде пересмотрели приговор полицейскому-взяточнику, который требовал деньги с предпринимателя за конфискованный товар. Вместо штрафа участковый отсидит семь лет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда изменила приговор Александру Швейкину. Как ранее сообщало РИА «Новый День», участковый изъял у индивидуального предпринимателя партию алкоголя, а потом потребовал 300 тысяч рублей за возврат товара и игнорирование нарушения закона. Управляющая магазином перевела ему 50 тысяч, получила взамен мягкий административный штраф и должна была перевести остаток. Но вместо этого обратилась в полицию – нечистого на руку полицейского задержали. В Октябрьском районном суде его приговорили к штрафу в 2 млн 350 тысяч рублей.

«Прокуратура, не согласившись с приговором, обжаловала его в вышестоящем суде. В апелляционном представлении прокуратура указала, что Швейкин признан виновным, в том числе, в совершении особо тяжкого преступления коррупционной направленности, вину в получении взятки не признал, наказание в виде штрафа не отвечает общественной опасности совершенных им преступлений. При этом санкция п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет», – прокомментировали сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Суд в итоге дал экс-полицейскому 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали, как часто сотрудники полиции попадаются на взятках. Как отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, только в этом году по материалам УСБ регионального главка МВД сотрудники СК возбудили 71 дело в отношении сотрудников полиции, к уголовной ответственности привлекли 40 должностных лиц гарнизона.

Екатеринбург, служба информации

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