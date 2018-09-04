В Екатеринбурге осудили полицейского, который вымогал взятку с предпринимателя

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу полицейского, который конфисковал у предпринимателя алкоголь, требуя взятку за возврат товара. Взамен участковый обещал составить дело о более легком – административном правонарушении.

В Октябрьском районном суде сегодня вынесли приговор Александру Швейкину, который раньше был старшим участковым уполномоченным полиции отдела полиции № 7 УМВД России по Екатеринбургу. Участковый, еще будучи в должности, 7 декабря 2016 года изъял у индивидуального предпринимателя партию алкоголя, затем 13 декабря в своем кабинете он потребовал от предпринимателя 300 тысяч рублей. За эти деньги он пообещал вернуть товар и не привлекать бизнесмена к административной ответственности. Управляющая магазином выполнила незаконные требования и перевела 50 тыс. рублей на карту полицейского. Затем страж порядка, чтобы скрыть факт непривлечения женщины к ответственности, выписал ей штраф по менее тяжкой статье КоАП – ч. 1 ст.14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». 27 декабря полицейский потребовал оставшуюся сумму взятки. Но получить деньги не успел – его задержали сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области. Приказом врио начальника УМВД России по г. Екатеринбургу в марте 2017 года обвиняемый был уволен с занимаемой должности в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Мужчину осудили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, за совершение бездействия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере», а также по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Однако колонии он избежал, мужчину оштрафовали на 2 млн 350 тысяч рублей. Предпринимателя от наказания освободили, так как она сама заявила о взятке.

Екатеринбург, служба информации

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