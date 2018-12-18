История Свердловского антикоррупционного департамента началась со скандальных заявлений

Депутаты Свердловского заксобрания сегодня принимают сразу в трех чтениях законопроект, которым в структуре областного правительства создается новая должность – директора департамента противодействия коррупции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пояснительной записке необходимость создания такого департамента и введения его руководителя в состав правительства объясняют исполнением Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Никаких дополнительных вопросов у депутатов не возникло. Добавим, что слово коррупция в регионе звучит довольно часто. Самым громким стало так называемое дело МУГИСО, точка в котором так и не поставлена. Обзор самых громких дел «Новый День» выпускал накануне Дня борьбы с коррупцией, прочитать его можно здесь.

Совершенно неожиданно сегодня пожелал выступить единоросс из Сысерти, директор Уральского завода металлоконструкций Андрей Гориславцев, который молчал практически со дня своего избрания в 2016 году. Депутат заявил (правда, не представив никаких доказательств), что в Свердловской области процветает практика фабрикации уголовных дел в отношении предпринимателей со стороны сотрудников экономических подразделений ОВД. В частности, он вспомнил дело начальника ОВД Первоуральска Олега Грехова, который подозревается в получении взятки и находится сейчас под домашним арестом. Впрочем, на коллег его речь особого впечатления не произвела – ему рекомендовали дождаться ежегодного отчета начальника ГУ МВД перед депутатским корпусом и там задать свои вопросы.

Екатеринбург, служба информации

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